Госдума предлагает запретить продажу алкоголя в жилых домах

В России предлагают продавать алкоголь отдельно от продуктов

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет продавцов отделить специальной ширмой алкоголь от продуктов питания так, как это было сделано с сигаретами, передает телеканал "Москва 24". Однако и таких мер ограничения реализации спиртного недостаточно, считают депутаты.

"Планируется запретить продажу алкоголя в магазинах расположенных например в жилых домах, в том числе пива. Постепенно мы к этому придем. Как предотвратить, чтобы друзьям из под полы не выносили, ну здесь, конечно, к каждой палатке мы по участковому не приставим, который будет хватать за руку. Но нам главное победить эту проблему в основном объеме, когда просто есть адреса и жители о них знают и знают, куда ночью можно прийти и где можно приобрести тот или иной товар", - говорит депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Но есть и еще один нелегальный способ продажи крепких напитков ночью - многочисленные интернет-сайты. Однако такой вид реализации крепких алкогольных напитков после 11 часов вечера тоже запрещен. И не важно, продается спиртное с прилавка или его привез курьер.

"Во-первых, алкоголь разрешено продавать только в стационарных местах и продажа алкоголя дистанционно через интернет она запрещена. Во-вторых, это нарушение как раз в ночное время. Данный обход, когда якобы покупатель покупает кружку, а получает алкоголь, несет за собой притворный характер, в гражданском кодексе есть такое понятие как притворная сделка - это та сделка, которая прикрывает другую. В данном случае, эта притворная сделка, эта покупка кружки считается ничтожной, а вся ответственность ложится за продажу непосредственно алкоголя и со всеми вытекающими последствиями", - утверждает юрист Алексей Моторин.

На данный момент рейды и контрольные закупки алкоголя проходят в Москве ежедневно. И продавцов и владельцев магазинов, которые нарушают закон, штрафуют и лишают лицензий.

"Здесь только проводить контрольные закупки, проводить спецмероприятия, хватать за руку, показательно наказывать, штрафовать, с тем, чтобы другим не повадно было - это пожалуй единственная мера в условиях действующего федерального законодательства, которые сегодня можем применять", - считает Кирилл Щитов.