Парламентские выборы перенесут на сентябрь 2016 года

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о переносе парламентских выборов с 4 декабря на 18 сентября 2016 года. Из-за этого полномочия ныне действующих депутатов сокращаются на три месяца, сообщает Агентство "Москва".

Депутаты отклонили предложения ЛДПР о переносе выборов на первое воскресенье сентября либо на последний понедельник апреля. Кроме того, не было учтено предложение от коммунистов, которые предложили другую дату – первое воскресенье ноября.

Ранее Конституционный суд России допустил возможность однократного незначительного сокращения срока полномочий Госдумы для проведения выборов в единый день голосования в 2016 году. Суд установил, что сокращение срока полномочий Госдумы в конституционно значимых целях допустимо при соблюдения нескольких условий.

Так, это сокращение может быть исключительно однократным и не приводящим к нарушении разумной периодичности выборов в Госдуму и непрерывности ее работы. Кроме того, сокращение срока полномочий депутатов тоже должно быть незначительным – не выходить за пределы нескольких месяцев. Сокращение должно касаться только депутатов Госдумы действующего созыва.

Отметим, новый документ вносит изменения в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", согласно которым выборы Госдумы седьмого созыва будут проводиться 18 сентября 2016 года.

Кроме того, законопроект предполагает, что парламентарии Госдумы шестого созыва, которые не будут переизбраны, сохранят до декабря зарплату, депутатскую неприкосновенность и прочие гарантии.