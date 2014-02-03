Госдума предлагает запретить производство продуктов с содержанием ГМО

Депутаты Госдумы предлагают запретить производство продуктов с ГМО. Они разработали поправки в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов", передает радио "Москва FM".
Поправки предполагают полный запрет на территории страны продукции с превышением доли содержания генно-модифицированных, генно-инженерных, трансгенных организмов растительного, животного или микробного происхождения. При этом допустимую долю ГМО в составе продукции должно определять правительство.
"Новшество поправок в том, что они запрещают оборот ГМО в продуктах питания. Официально ГМО не разрешены в России, но используются", - пояснил в эфире радио "Москва FM" исполнительный директор Союза органического земледелия Яков Любоведский. Однако поправки не запрещают проводить дальнейшие исследования ГМО, добавил он.
Ссылки по теме
- Продукты с ГМО: есть ли у покупателя выбор?
- Классификатор генно-модифицированной продукции создадут в России
По новым правилам, для каждой группы товаров может быть определена своя максимальная норма по содержанию ГМО. Однако ко всей пищевой продукции, которая производится внутри страны, предлагается применять норматив в 0%.
Сейчас, если трансгенных организмов более чем 0,9%, то производитель обязан предупреждать об этом покупателя и маркировать упаковку продукта. Никаких ограничений на его распространение нет.