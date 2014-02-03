Госдума предлагает запретить производство продуктов с содержанием ГМО

В России могут запретить производство продуктов с содержанием ГМО

Депутаты Госдумы предлагают запретить производство продуктов с ГМО. Они разработали поправки в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов", передает радио "Москва FM".

Поправки предполагают полный запрет на территории страны продукции с превышением доли содержания генно-модифицированных, генно-инженерных, трансгенных организмов растительного, животного или микробного происхождения. При этом допустимую долю ГМО в составе продукции должно определять правительство.

"Новшество поправок в том, что они запрещают оборот ГМО в продуктах питания. Официально ГМО не разрешены в России, но используются", - пояснил в эфире радио "Москва FM" исполнительный директор Союза органического земледелия Яков Любоведский. Однако поправки не запрещают проводить дальнейшие исследования ГМО, добавил он.

По новым правилам, для каждой группы товаров может быть определена своя максимальная норма по содержанию ГМО. Однако ко всей пищевой продукции, которая производится внутри страны, предлагается применять норматив в 0%.

Сейчас, если трансгенных организмов более чем 0,9%, то производитель обязан предупреждать об этом покупателя и маркировать упаковку продукта. Никаких ограничений на его распространение нет.