В "Гоголь-центре" будут регулярно проводить рок-концерты

Фото: M24.ru

В "Гоголь-центре" в ближайшее время могут начать регулярно проводить рок-концерты, сообщила директор театра Анастасия Голуб в интервью M24.ru.

По словам Голуб, в реализации идеи поможет то, что в "Гоголь-центре" хорошая акустика и необычный дизайн помещений.

"Думаю, выступать будут и известные рок-музыканты, и неизвестные, но талантливые", – отметила Голуб. Она добавила, что уже начала заниматься вопросом организации концертов.

Голуб надеется, что концерты будут проходить регулярно.

"Я хочу, чтобы у нас раз, допустим, в месяц непременно проходил рок-концерт", – рассказала директор театра.

Напомним, ранее в "Гоголе" уже проходили концерты, однако не регулярно. Так, в декабре в фойе театра выступила американская группа Reverse Order.

Анастасия Голуб заняла пост директора "Гоголь-центра" в начале марта. Ранее Голуб в качестве продюсера сотрудничала с художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым.

До Анастасии директором "Гоголя" был Алексей Малобродский. Он занимал этот пост с момента его открытия театра в начале 2013 года. По данным пресс-службы театра, Малобродский ушел из "Гоголя" по договоренности сторон.

Интервью M24.ru с Анастасией Голуб можно прочесть здесь.