Год литературы: награды, памятники, интриги, прогнозы

Памятник Александру Пушкину в Хейхе

2015 год в России объявлен Годом литературы. Основные его задачи – популяризация чтения, решение проблем книжной сферы и стимулирование интереса к книгам. Корреспондент M24.ru Артем Липатов – о том, почему год литературы можно уже считать состоявшимся.

При всем скепсисе, которым реагировала культурная общественность на проведение в стране Года литературы, при не самом веселом культурно-новостном фоне необходимо признать, что Год этот, в сущности, можно уже сейчас считать состоявшимся. И не только благодаря серьезно разработанному календарному плану мероприятий. Жизнь сама вносит коррективы – ее планирование зачастую оказывается куда свежее и естественнее.

Вот, к примеру, как можно не посмотреть сквозь призму Года литературы на открытие памятника Александру Пушкину в китайском городе Хейхе? Понятно, что город этот приграничный, что русские люди там – частые гости, более того, известно, что памятник открыт иждивением владельцев соседнего литературного магазина-кафе, именуемого, конечно же, "Пушкин" – но разве все это не способствует распространению по планете творчества великого нашего поэта? В магазине-кафе, кстати, висят портреты Гоголя и Толстого, стоят на полках книги Горького, Платонова, Гончарова, Куприна, так что Александр Сергеевич в городе Хейхе не одинок.

Еще одно событие, связанное с Россией и литературой – тоже международного масштаба. В понедельник в итальянской Болонье, на заседании исполнительного комитета Международного совета по детской и юношеской книге было принято решение о проведении Международного конгресса по детской и юношеской книге в России. Правда, состоится он только через пять лет, в 2020 году, – но переоценить значение его трудно. Форум детской книги такого масштаба состоится в России впервые.

Тут надо понимать, что Международный совет по детской и юношеской книге – организация серьезная и влиятельная, с многолетней историей. Совет был основан в 1953 году в Цюрихе, он имеет официальный статус в ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ – и, что, может быть, более известно, именно он вручает раз в два года премию Ганса Христиана Андерсена.

Лауреатами этой премии становились такие известные у нас писатели как Туве Янссон, Джеймс Крюс, Астрид Линдгрен, Джанни Родари, но из отечественных писателей ее не удостоен пока никто. Из наших соотечественников премию получила в 1976 году известная художница Татьяна Маврина, несколько писателей и художников были отмечены почетными дипломами. Возможно, грядущий конгресс как-то изменит эту ситуацию...

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Тем временем в Москве оглашен короткий список "Русской премии" – она вручается ежегодно иностранным писателям, творящим на русском языке и живущим в любой стране мира; ее можно назвать "премией соотечественников".

Среди номинантов – живущий в Канаде поэт Бахыт Кенжеев, один из самых ярких русских поэтических голосов своего поколения, уже становившийся лауреатом премии; любопытный поэт из Эстонии Яан Каплинский, пишушщий по-эстонски и неожиданно выпустивший первый русскоязычный сборник; причем частично написанный по правилам дореформенной орфографии.

Также интересен роман американца Алексея Макушинского "Пароход в Аргентину", – он уже входил в лонг-лист "Национального бестселлера" и был финалистом прошлогодней "Большой книги". То, что автор – сын значительного советского писателя Анатолия Рыбакова, придает этому номинанту дополнительный интерес. Как сказал на церемонии оглашения списка председатель жюри Сергей Чупринин, его участники фактически уже являются победителями, а места будут распределены на самой церемонии награждения, которая пройдет в Москве 21 апреля.

И, наконец, стало известно о том, что одна из лучших библиотек Москвы – Российская государственная библиотека для молодежи, что на Большой Черкизовской, в нынешнем году проводит Первый конкурс литературного и художественного авангарда "Лапа Азора" для участников не старше 35 лет. Конкурс проводится в четырех номинациях:

– "РОКУ УКОР" – в ней рассматриваются литературные произведения, созданные на основе формального комбинирования элементов текста (палиндром, анаграмма, тавтограмма и пр.);

– "БОБЭОБИ" – здесь речь идет о поэзии, для которой важна фонетическая составляющая и звуковая манера воспроизведения и подачи;

– "ТЕНЬ ЗВУКА" – напротив, здесь рассматривается поэзия графическая и даже визуальная;

– и, наконец, в номинации "АРТСФЕРА" конкурсанты представят стихи, созданные с применением мультимедийных технологий (поэтический видеоперформанс, видеоарт и пр.).

Конкурсные работы принимаются до начала сентября, а церемония награждения и выступления победителей пройдут в декабре на IX Международном фестивале "Лапа Азора".

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Четыре совершенно разные новости – и каждая из них так или иначе связана и с Россией, и с русским языком, и с чтением. Более того, почти все из них касаются событий, которые либо происходят регулярно, либо намечены на достаточно отдаленное будущее. А значит, Году литературы суждена долгая жизнь – гораздо дольше его формальных границ.

Добавим, что следить за проведением Года литературы можно на официальном сайте – godliteratury.ru, ресурсе, сделанном с любовью и тщанием, достойными государственной инициативы.

Артем Липатов