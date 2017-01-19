Медицинскую марихуану разрешили в Германии

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Медицинское употребление марихуаны разрешили в Германии, передает ТАСС.

Такой закон принял Бундестаг – марихуану будут продавать по рецепту людям, которые страдают от онкологии и неврологических заболеваний.

Уточняется, что выписывать марихуану будут только в том случае, если другие препараты не смогут снять болевой синдром.

Для контроля за ее распределением создадут специальное государственное агентство. Оно будет выдавать специальные лицензии на выращивание конопли профильным компаниям, а затем закупать их продукцию и направлять в фармкомпании. В случае необходимости, сырье будут закупать за границей.