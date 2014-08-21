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Следствие

21 августа 2014, 20:00

Членов правления и финдиректора "Роснано" подозревают в растрате

Генпрокуратура РФ следствие Роснано Оксана Дмитриева

Фото: rusnano.com

Генпрокуратура РФ возбудила уголовные дела против членов правления госкорпорации Роснано и ее финдиректора. Их подозревают в присвоении финансов, растрате и неправомерном использовании средств, направленных на финансирование проектов сторонних компаний.

Об этом говорится в письме зампреда генпрокурора России Александра Буксмана, направленном депутату Госдумы Оксане Дмитриевой в ответ на ее запрос о расследовании деятельности Роснано. Оба документа опубликованы на официальном сайте депутата.

Речь идет о неправомерном перечислены около 300 миллионов рублей компаниям ЗАО АФК "Алемар" и ООО "Карана", аффилированным с должностными лицами "Роснано" за выполнение работ, относящихся к "компетенции подразделений госкорпорации".

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Кроме того, дело о злоупотреблении служебными полномочиями заведено против бывшего гендиректор ООО "Лиотех" Александра Ерохина, которого подозревают в незаконном перечислении китайским компаниям 1,5 миллиарда рублей, принадлежащих "Роснано". Неправомерная сделка состоялась при реализации инвестпроекта по организации производства литиево-ионных батарей.

Также уголовное дело возбудили и в связи с выводом за границу 65 миллионов рублей организацией "Микробор Нанотех". По данным прокуратуры, эти деньги были предназначены на развитие нанотехнологий в России.

Помимо этого, проводится доследственная проверка в связи с хищением 27 миллионов рублей, которые "Роснано" выделила своей проектной компании
ООО "Уником"

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