Прививки от гриппа планируют сделать 1 млн 220 тысяч москвичей

В Москве работают 26 отделений иммунологических центров

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, заявил, что Роспотребнадзор планирует сделать прививки от гриппа 1 млн 220 тысяч московских жителей.

По его словам, сейчас город уже получил 610 тысяч вакцин. При этом случаев заболевания гриппом на территории Москвы не было зафиксировано.

Ранее глава московского департамента здравоохранения Георгий Голухов сообщил, что в эпидемическом сезоне 2013-2014 года планируется привить от гриппа около 3 миллионов москвичей, это более 26% от населения города.

Из них 2 миллиона 40 тысяч человек, среди которых 820 тысяч детей, будут привиты за счет федерального бюджета.