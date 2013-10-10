Бизнес: Гай Кавасаки

Гай Кавасаки рассказал об искусстве создания digital стратегии

3 октября в Digital October выступил один из первых сотрудников компании Apple Гай Кавасаки. Он прочел лекцию "Искусство создания digital стратегии", в ходе которой рассказал о том, почему важно работать с социальными сетями и к чьему мнению нужно прислушиваться при запуске стартапа. Сетевое издание M24.ru провело прямую трансляцию мероприятия.

Гай Кавасаки – известный "проповедник" бренда Apple, один из первых работников компании Apple Computer, венчурный капиталист из Кремниевой долины.

Родился 30 августа 1954 года в Гонолулу (Гавайи). Получил степень бакалавра психологии в Стэнфордском университете, а также магистра в Калифорнийском Университете в Лос-Анджелесе. В 1984 году в компании Apple Computer Гай Кавасаки отвечал за маркетинг компьютера Macintosh. Именно ему принадлежит идея внедрения концепции "евангелизма" в бизнесе, когда клиенту целенаправленно внушается любовь к бренду. Благодаря его таланту презентатора Macintosh завоевал армию ревностных поклонников, а Apple является на сегодня одним из самых узнаваемых и успешных брендов.

Кстати, известно, что в последние два года Гай Кавасаки перешел с iOS на Android. По словам самого поклонника Apple с многолетним стажем, изначально это произошло потому, что на гуглофонах уже тогда можно было пользоваться 4G и LTE, а на iPhone 4S такой опции не было, она появилась только в пятой модели. Стали ли это единственной причиной обращения "в веру конкурентов", можно только догадываться.

Сейчас Кавасаки занимает должность управляющего директора Garage Technology Ventures — венчурной компании, специализирующейся на высокотехнологичных стартапах Силиконовой долины, он также является сооснователем компании Nononina, создавшей веб-сайты Truemors и Alltop.

Секреты успеха Гай Кавасаки раскрывает в своих бизнес-учебниках для стартаперов, IT-маркетологов, бренд-менеджеров: "Как очаровывать людей. Искусство влиять на умы и поступки" (2012), "Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины" (2012), "Революционный продукт. Как создать и вывести на рынок" (2012), "Правила для революционеров" (2007) и "Как свести конкурентов с ума" (2004).

Более подробную информацию можно найти на сайте автора.

Из книги Гая Кавасаки "Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины":

Некоторые люди верят, что если они будут работать над собой, Бог полюбит их. Другие верят, что Бог любит их, и поэтому нужно работать над собой. Так вот, когда речь идет о запуске и развитии нового предприятия, следует мыслить в рамках второй парадигмы.

Если вы хотите построить поистине великую компанию на века, вы должны задать своим сотрудникам высочайшие морально-этические стандарты.

В любом деле самое важное - начать. Помните: никому еще не удалось добиться успеха планированием!

Люди постоянно просят у меня профессионального совета, но это отрицательно сказывается на моей способности выполнять текущую работу. Как же мне быть? О. Написать книгу и советовать всем купить ее.

Ссылки на классиков в книге Гая Кавасаки "Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины":

Исправь немного

Ты речь свою, чтоб не было беды.

(Шекспир "Король лир")

Все всегда кажется невозможным до тех пор, пока не воплощено в жизнь. В этом и заключается предпринимательство - ты делаешь то, что другие считают невозможным. (Хант Грин)

Хватит охотиться за мелкими деньгами - придай своей жизни смысл. Создавай, а не живи за счет того, что продают и покупают другие. (Карл Фокс в фильме "Уолл-стрит", 1987)

Никогда чрезмерно не зацикливайтесь на деньгах, власти или славе. Однажды вы повстречаете человека, для которого все это не имеет значения. И тогда вы поймете, как вы бедны. (Редьярд Киплинг)

Существует крайне мало людей, которые не становятся гораздо интереснее, когда закрывают рот. (Мэри Лаури)

Истинное мерило человека — его отношение к тем, кто не может принести ему абсолютно никакой пользы. (Сэмюэл Джонсон)

Из книги Гая Кавасаки "Как очаровывать людей. Искусство влиять на умы и поступки":