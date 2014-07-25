26 июля на центральных улицах Москвы перекроют движение из-за ралли

Фото: пресс-служба ГУМа

26 июля в центре Москвы состоится автопробег ретроавтомобилей, организованный в честь 121-летия ГУМа. Как сообщили М24.ru в пресс-службе торгового дома, ради автопробега перекроют часть улицы Ильинки от Рыбного переулка и ряд других центральных улиц.

В честь дня рождения ГУМа по улицам Москвы в субботу проедут более 80 раритетных советских автомобилей: ГАЗ, ЗИМ, ЗИС, ЗИЛ, "Москвич", "Запорожец", "Старт". Самые старые "участники" ралли были выпущены в 30-х годах прошлого века.

Ретромашины стартуют от стен ГУМа в Ветошном переулке в 12.00. Машины будут выезжать на маршрут с интервалом в 30 секунд. Далее ралли пройдет по центру Москвы: по Кремлевской набережной, Большому Москворецкому мосту, набережной Яузы, по Остоженке, Плющихе, Патриаршим прудам, улицам Замоскворечья. Планируется, что участники гонки проедут мимо сталинских высоток, а возле здания МГУ на Воробьевых горах запланирован кофе-брейк.

Во время автогонки с 9.00 до 13.00 будет перекрыта улица Ильинка от Рыбного переулка. Также будут закрыты для автотранспорта улицы в районе Кремлевской набережной, от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста – в обе стороны с 11.45 до 13.15. С 12.15 до 12.45 перекроют движение на Суворовской площади перед Театром Российской армии. С 12.30 до 15.30 будет закрыто движение на Триумфальной площади, около Концертного зала им. Чайковского, а с 14.45 до 17.00 закроют площадку перед главным зданием МГУ. С 11.45 до 13.15 будет закрыт поворот налево на Васильевский спуск перед Большим Москворецким мостом при движении машин с улицы Ильинка.

Кроме того, с 09:00 до 13:15 и позже - с 16:00 до 01:00 будет перекрыт Ветошный переулок.

Ралли будет продолжаться четыре часа, в конце гонки автомобили вновь возвратятся в Ветошный переулок, к 19.00 будут объявлены победители.