06 февраля 2014, 11:42

Культура

Для электроснабжения ГУМа построены две новые подстанции

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве для улучшения электроснабжения Главного универсального магазина (ГУМ) построили две трансформаторные подстанции. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

Энергетики в короткий срок проложили кабельную линию напряжением 10 кВ длиной 5 тысяч метров.

Кроме того, здесь была протянута распределительная кабельная линия протяженностью 1800 метров.

"В настоящее время электротехническое оборудование готово к вводу в работу", - говорится в сообщении.

ГУМ МОЭСК электроэнергия электроснабжение электроподстанции

Главное

