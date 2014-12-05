Суббота24: идем на фестиваль танца, говорим о Шекспире и катаемся на тюбингах

Фестиваль театров танца “ЦЕХ”, большая рождественская ярмарка в ARTPLAY, открытие тюбинговой горки в парке “Музеон” и еще 21 событие на субботу, 6 декабря.

10:00-22:00

Смотрим на звездные костюмы в ГУМе

С 3 декабря по 15 января в ГУМе работает выставка костюмов из коллекции модельера Александра Васильева "Звездный гардероб". Вся первая линия магазина уставлена яркими нарядами, в которых выходили на сцену Ани Лорак и Майя Плисецкая, Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, Наталья Водянова и Нани Брегвадзе и многие другие знаменитости. Всего на выставке около 100 костюмов, условно разделенных по цветам, к нарядоам прилагаются небольшие описания и зачастую - фото звезды в представленном на выставке костюме.

Место: ГУМ, Красная площадь, дом 3 ГУМ, Красная площадь, дом 3 Цена: вход бесплатный



Фото: Александр Авилов/M24.ru

11:00

Мастерим подарки, новогодние маски и декорируем свечи

В Доме детского творчества в парке "Сокольники" на выходных пройдет "Новогодняя Мастерилка". На мероприятии можно будет научиться делать новогоднюю маску, костюм или елочную игрушку, а также поучаствовать в семинаре по декору восковых свечей, посмотреть на новогодний театр и многое другое. Не забудьте захватить себе и детям сменную обувь.

Место: Парк Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 1 Парк Сокольники, улица Сокольнический Вал, дом 1 Цена: вход платный



Фото: Юлия Накошная/M24.ru

12:00 - 21:00

Знакомимся с творчеством первой женщины-фотографа

В мультимедиа Арт Музее продолжается выставка работ фотографа Джулии Маргарет Кэмерон. Она взяла в руки фотоаппарат в 48 лет и в следующее десятилетие стала, по сути, первой женщиной, серьезно занявшейся художественной фотографией. Кого бы она ни использовала в качестве моделей - известных современников или собственных слуг - у нее получались выразительные и оригинальные снимки. На выставке, посвященной 200-летию фотографа, можно увидеть более 250 работ Камерон и ее письма.

Место: Мультимедиа Арт музей, улица Остоженка, дом 16 Мультимедиа Арт музей, улица Остоженка, дом 16 Цена: вход платный



Фото: Игорь Иванко/M24.ru

12:00 - 20:00

Закупаемся подарками и сувенирами на ярмарке Art-Weekend

На этих выходных в Центре дизайна ARTPLAY пройдет ярмарка "Art-Weekend” от создателей арт-маркета "Райские яблоки". На двух этажах выставочного зала можно будет присмотреть атрибуты новогодних праздников, например, елочные украшения, дизайнерские новогодние веночки и подарки. Здесь также будут продаваться украшения и аксессуары, вещи для декора интерьера, косметика, настольные игры и даже музыкальные инструменты.

Место: Центре дизайна ARTPLAY, Нижняя Сыромятинская улица дом 10 строение 7 Центре дизайна ARTPLAY, Нижняя Сыромятинская улица дом 10 строение 7 Цена: вход бесплатный



Фото: Юлия Накошная/M24.ru

12.00

Катаемся на тюбингах в Музеоне

На 6 декабря запланировано открытие 20-метровой тюбинговой горки в парке “Музеон”. Аттракцион будет работать ежедневно с 11 утра до 8 вечера, причем от наличия или отсутствия снега он никак не зависит. Если вы приходите со своим тюбом, то можете кататься бесплатно. Стоимость проката тюбов - 300 рублей в час, плюс залог 1000 рублей или документ, удостоверяющий личность: водительское или пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи.

Место: Парк искусств “Музеон”, Крымский вал, владение 2 Парк искусств “Музеон”, Крымский вал, владение 2 Цена: вход бесплатный, прокат тюбов платный



Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

13:00

Празднуем “День Перельмана”

Музей занимательных наук "Экспериментаниум» устраивает "День Перельмана". Праздник посвящен ученому, популяризатору науки Якову Перельману, написавшему за свою жизнь более 50 книг и учебников.

В 13:00, 14:00 и 15:30 по “Экспериментаниуму” проведут блиц-экскурсии, на которых посетители смогут прямо на экспонатах музея провести эксперименты и опыты, описанные в книгах ученого. В 15:00 для детей до 8 лет пройдет мастер-класс "Занимательная физика”, основанный на опытах Перельмана. Также в музее весь день будет проводиться конкурс “Вопрос от Перельмана”.

Место: музей занимательных наук “Экспериментаниум”, Бутырская улица , дом 46/2 музей занимательных наук “Экспериментаниум”, Бутырская улица , дом 46/2 Цена: вход платный



Фото: Игорь Иванко/M24.ru

13.00

Идем на ярмарку “4 сезона”

На дизайн-заводе “Флакон” 6 декабря пройдет ярмарка “4 сезона”. Если вы задумываетесь, чем осчастливить своих близких на Новый год и другие грядущие праздники - это хороший повод заглянуть на “Флакон”. На ярмарке будет продаваться дизайнерская одежда и аксессуары, винтажные вещи, авторский хэнд-мейд, сувениры и многое другое. Конечно, не обойдется без мастер-классов.

Место: Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2, вход 4 Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2, вход 4 Цена: вход бесплатный



Фото: M24.ru/Татьяна Уханова

14:00

Общаемся с Сергеем Лукьяненко и читаем “Шестой дозор”

6 декабря писатель-фантаст Сергей Лукьяненко презентует в “Новом книжном” свою книгу ”Шестой дозор”, последнюю в серии знаменитых “дозоров”. В этот же день стартуют продажи книги. На встрече с Лукьяненко можно будет задать ему вопросы и получить автограф.

Место: Магазин "Новый книжный", Малая Сухаревская площадь, дом 12 Магазин "Новый книжный", Малая Сухаревская площадь, дом 12 Цена: вход бесплатный



Сергей Лукьяненко. Фото: Александр Сивцов/M24.ru

14:00

Идем на лекции о кометах, генах и древнерусских граффи’ти

На этих выходных пройдут заключительные лекции Фестиваля Публичных лекций #ЗНАТЬ

В 14:00 физик, директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый прочитет лекцию "Кометы в Солнечной системе". В 16:30 научную эстафету примет лингвист Алексей Гиппиус. На его лекции "Древнерусские граффи'ти XI-XII вв." слушатели узнают о найденных во время недавних экспедиций изображениях и о том, какие дополнительные знания о древнерусском языке и культуре они могут дать. А завершит вечер выступление биолога Константина Попадьина в 19:00. Он расскажет о молодых и старых генах в геноме человека.

Место: музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2 музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2 Цена: вход бесплатный



Фото: Игорь Иванко/M24.ru

14.00

Слушаем "Маленького принца" под звуки органа



В рамках V Международного фестиваля искусств “Дорога в Рождество” в лютеранском соборе святых Петра и Павла пройдет органный концерт “Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Чтение известной сказки в исполнении народного артиста России Александра Пашутина будет сопровождаться прекрасной музыкой. Оркестр сыграет произведения Баха, Чайковского, Рахманинова и Гречанинова. Кроме того, каждый ребенок получит небольшой подарок.

Место: Собор Святых Петра и Павла, Старосадский переулок, дом 7 Собор Святых Петра и Павла, Старосадский переулок, дом 7 Цена: вход платный



Фото: Михаил Сипко/M24.ru

14:00

Идем на экскурсию по Замоскворечью

Проект “Шагаю по Москве” 6 декабря устраивает экскурсия "Волшебный мир Замоскворечья". На двухчасовой прогулке экскурсовод, автор книг о Москве Денис Дроздов расскажет об истории этого удивительного уголка Москвы и знаменитых людях, живших в нем. Вы узнаете, как жили замоскворецкие купцы, как веселились, какие традиции и “герои” были у района, и многое другое

Место: сбор возле выхода из метро “Боровицкая” сбор возле выхода из метро “Боровицкая” Цена: вход платный



Фото: M24.ru

15:00

Играем в настолки

В эту субботу в Центральной городской молодежной библиотеке имени Светлова всех ждут на “Игротеку в Светловке”. В распоряжении гостей будут популярные игры Activity, Alias, Имаджинариум, UNO, Крокодил, Тик-так Бумм и другие. Также всех ждет чай, печенье и общение.

Место: Центральная городская молодежная библиотека имени Светлова, зал абонемента, Садовая-Кудринская улица, дом 23 Центральная городская молодежная библиотека имени Светлова, зал абонемента, Садовая-Кудринская улица, дом 23 Цена: вход бесплатный



Фото: Татьяна Уханова/M24.ru

15:00

Смотрим фантастические короткометражки

В галерее “FOTOLOFT” на территории “Винзавода” пройдет показ короткометражного кино “Fantastic shorts”. Восемь короткометражек самых разных жанров связаны общими темами - фантастика, космос, утопии и антиутопии будущего, путешествия по галактикам и т.п. Сеансы начинаются в 15:00 и 19:00.

Место: Галерея “ФОТОЛОФТ”, 4-й Сыромятнический переулок, дом1 строение 6 Галерея “ФОТОЛОФТ”, 4-й Сыромятнический переулок, дом1 строение 6 Цена: вход бесплатный



Фото: Юлия Накошная/M24.ru

16:00

Слушаем про путешествия по Галапагосским островам

На лекции “Эквадор и Галапагосы” в библиотеке Ф.М. Достоевского путешественник Кирилл Зенчев расскажет о далекой, экзотической и очень интересной стране Эквадоре. В особенности - о Галапагосских островах, принадлежащих Эквадору. Лектор работал на них волонтером и параллельно путешествовал по самым ярким уголкам островов. С помощью его рассказов, фото и видео посетители библиотеки смогут погрузиться в атмосферу далеких стран, необычной природы и традиций.

Место: Библиотека Ф.М. Достоевского, Чистопрудный бульвар, дом 23, строение 1 Библиотека Ф.М. Достоевского, Чистопрудный бульвар, дом 23, строение 1 Цена: вход бесплатный



Фото: freeimages.com/alitaylor

16:00

Узнаем о современном британском дизайне

В Отделе личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина 6 декабря Алена Сокольникова прочитает лекцию “Британский дизайн: новые технологии и современные тенденции”. Лектор расскажет о самых известных современных британских студиях. А также о проектах, тенденциях и поисках, которые эти студии инициируют. Лекция проводится в рамках образовательной программы выставки "Британский дизайн: от Уильяма Морриса к цифровой революции", куратором которой является Сокольникова.

Место: Отдел личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина, улица Волхонка, дом 14 Отдел личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина, улица Волхонка, дом 14 Цена: вход бесплатный, необходима регистрация



Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

17:00

Говорим о Шекспире и колдовстве

В книжном магазине “Додо” при Культурном центре ЗИЛ пройдет лекция "Шекспир и колдовство, высокомерие конспирологического шекспироведения"

На примерах "Сна в летнюю ночь" и других произведений будет обсуждаться тема колдовства в пьесах великого писателя. А также будет затронута тема теорий, оспаривающие авторство произведений Шекспира. Лекция пройдет в рамках курса Стивена Уилсона “Замечательные рассказчики, и как на них повлиял фольклор”.

Место: Книжный магазин “Додо Зил”, улица Восточная, дом 4, корпус 1 Книжный магазин “Додо Зил”, улица Восточная, дом 4, корпус 1 Цена: вход бесплатный, необходима регистрация



Фото: Виктория Виатрис/M24.ru

19:00

Идем на джазовую вечеринку

В арт-клубе "Массолит” 6 декабря пройдет джазовая вечеринка в стиле "Чикаго 30-х". На сцене будет выступать “Оркестр тоталитарного джаза”. Ожидается много танцев, веселья и, конечно, прекрасной музыки. Тем, кто подготовится и придет в стилизованных костюмах под стиль эпохи, организаторы обещают призы.

Место: арт-бар "Массолит", Сретенский бульвар, дом 6/1 арт-бар "Массолит", Сретенский бульвар, дом 6/1 Цена: вход бесплатный



Фото: M24.ru

19:00

Узнаем о секретах профессии переводчика

Также в эту субботу кафе “Читалка” приглашает всех желающих “прикоснуться” к профессии переводчика. Елена Калашникова, филолог, автор книги «По-русски с любовью. Беседы с переводчиками», юудет общаться с гостем вечера, поэтом и переводчиком Кириллом Медведевым. Конечно, не обойдется без чтения самих переводов - текстов Чарлза Буковски, Эдриана Митчелла, Виктора Сержа, Эдриены Рич, Владислава Шленгеля и других.

Место: Читалкафе, улица Жуковского, дом 4 Читалкафе, улица Жуковского, дом 4 Цена: вход бесплатный



Фото: Юлия Телегина/M24.ru

19:00

Слушаем “Желтое танго”

Спектакль “Александр Вертинский. Желтое танго”, посвященный личности и творчеству знаменитого поэта, певца и артиста первой половины XX века Вертинского, в очередной раз пройдет на сцене театра имени М.А. Булгакова. Главный герой “печальный Пьеро” в исполнении Сергея Фелотова - по сути, проекция самого поэта. Он вспоминает разные периоды своей жизни, и перед ним под звуки музыки проносятся люди и образы, которых он встречал.

Место: Театр им. М.А. Булгакова, Большая Садовая, дом 10 Театр им. М.А. Булгакова, Большая Садовая, дом 10 Цена: вход платный



Фото: M24.ru

19:00

Смотрим перформанс о теле как интерфейсе

Всю неделю с 1 по 7 декабря Политехнический музей на площадках Музея современного искусства “Гараж” проводит программу Polytech.Science.Art Week. Все ее мероприятия с разных сторон освещают вопрос, как в современном мире взаимодействуют художники, ученые и технологические специалисты, и что из этого может выйти.

Интерактивный перформанс Behaviours итальянской художницы Сони Чиллари был также создан в рамках программы Polytech.Science.Art Week. В его основе - концепция “тело как интерфейс”. С помощью трехмерной визуализации, сенсорных датчиков и других технологий художница раскрывает тему идентификации сознания человека в интерактивной среде.

Место: Музей cовременного искусства "Гараж", улица Крымский вал, дом 9, строение 45 Музей cовременного искусства "Гараж", улица Крымский вал, дом 9, строение 45 Цена: вход бесплатный, необходима регистрация



Фото: Михаил Сипко/M24.ru

19:00

Дегустируем черный чай с молоком и солью

Культурный центр “Пунктум” в рамках цикла бесед о чае предлагает приготовить и попробовать чай с молоком, солью и маслом. Этот напиток - неотъемлемая часть культуры многих стран. Для нашей же полосы он может показаться несколько экзотическим, но от этого не менее вкусным.

Место: Культурный центр “Пунктум” Тверская улица, дом 12, строение 2, 4 этаж Цена: вход платный, желательна регистрация по телефону на сайте



20:00

Учимся танцевать танго

В субботу пройдет открытый урок аргентинского танго от школы “Против часовой” На уроке вас научат основам взаимодействия в паре, расскажут о том, как правильно шагать и обнимать партнера, и других важных в танце моментах.





Место: Школа “Против часовой”, Малый Каретный переулок, дом 7 Цена: вход бесплатный, желательна регистрация по телефону или через сайт школы



20:00

Идем на экскурсию по выставке об Элвисе Пресли

В центре фотографии имени Братьев Люмьер пройдет бесплатная экскурсия по выставке "Элвис. Рождение легенды" фотографа Альфреда Вертхаймера. Работы Вертхаймера любопытны тем, что на них запечатлен Пресли в самом начале своего пути, когда до звания “король” рок-н-ролла ему еще предстояло пройти долгий путь. На выставке представлено 60 черно-белых фотографий Пресли, обложки его пластинок и документальные видеозаписи.

Место: центр фотографии им. Братьев Люмьер, Болотная набережная, дом 3, строение 1 Цена: вход платный, необходима регистрация: press@lumiere.ru.



Элвис Пресли. Фото: lumiere.ru

20:00

Идем на спектакль Кирилла Серебренникова в Центр Мейерхольда

“Гоголь-центр” и “Седьмая студия” 6 декабря представят спектакль “(М)ученик” по пьесе современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга (впервые ставится на русском языке). В пьесе поднимаются “вечные” темы и вопросы. В центре постановки - главный герой, мальчик Вениамин, который строго придерживается своего представления о моральных нормах, и окружающий его мир, погрязший во вранье и зле. В их диалоге неизбежно поднимаются вопросы о добре и зле, границах между правдой и враньем, моралью и нетерпимостью.

Место: Центр им. Вс. Мейерхольда, Новослободскаяулица, дом 23 Центр им. Вс. Мейерхольда, Новослободскаяулица, дом 23 Цена: вход платный



Кирилл Серебренников. Фото: ТАСС

20:00

Делаем “Серьезный шаг” и общаемся с хореографом

6 декабря стартует Международный фестиваль театров танца "ЦЕХ" Россия-Швейцария'14. Он откроется перформансом “Серьезный шаг” Николь Сейлер. В нем участвуют два артиста: один на сцене, а другой в студии. Зрители будут помогать им взаимодействовать, описывая словами то, что привычнее просто наблюдать - танец и движения. Также в спектакле будут задействованы видеоизображения и мультимедиа, связь online и offline-реальности.

После перформанса пройдет встреча с автором постановки Николь Сейлер, швейцарским хореографом и создательницей собственной танцевальной компании. Зрители вместе с Николь и танцорами будут обсуждать contemporary dance, “тайны ремесла” хореографа, природу танца и эксперимента в нем, и многое другое.

Место: Культурный центр “ЗИЛ”, улица Восточная, дом 4 корпус 1 Культурный центр “ЗИЛ”, улица Восточная, дом 4 корпус 1 Цена: вход на перформанс платный, вход на встречу с хореографом бесплатный

