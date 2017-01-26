ГМИИ приглашает провести "Январские вечера" вместе с талантливыми детьми

XI Детский музыкальный фестиваль искусств "Январские вечера"

Приключение в мире искусства

Дата: до 29 января

Место: ГМИИ, Мемориальная квартира Святослава Рихтера, ЦЭВ "Мусейон"

Кристина Робертсон. Портрет княгини М.И. Кочубей

Ради чего идти: 22 января в 16:00 на сцене Белого зала Главного здания ГМИИ выступит оркестр "Гнесинские виртуозы" под управлением Михаила Хохлова. Студенты Музыкального училища имени Гнесиных исполнят мелодии Шуберта, Шопена, Бизе, Грига, Дебюсси и Стравинскогоно в современной обработке. Эти композиции легли в основу музыкально-литературного спектакля по мотивам знаменитой книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".

Что еще: также в программу фестиваля вошли спектакль "Заочкарье", премьера детской оперы "Однажды в музее…", проект "Рисуем музыку", где вместе с воспитанниками кружков и студий ЦЭВ "Мусейон" все дети смогут изобразить услышанное, а также выступление участников и лауреатов детского музыкального конкурса "Щелкунчик".

Подробнее о фестивальной программе читайте на сайте музея. Билеты на фестиваль можно купить во всех кассах ГМИИ им. А.С. Пушкина