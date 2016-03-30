В столице пройдет месячник "Чистый автомобиль"

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Все автомобили в столице будут проверены на чистоту с 31 марта по 30 апреля. В городе пройдет месячник "Чистый автомобиль", сообщает "Интерфакс".

В рамках акции инспекторы ГИБДД будут следить за внешним состоянием автомобилей на улицах города.

Особое внимание планируется уделять грузовикам, которые выезжают со строек. По правилам, прежде чем выехать за пределы стройки, водители должны вымыть колеса и корпус, а при перевозке сыпучих грузов укрыть кузов тентом. Однако эти предписания выполняют далеко не все.

На период проведения месячника ЦОДД даст объявления на рекламных щитах.

Управление ГИБДД призывает водителей привести в надлежащий вид автомобили, въезжающие в город.