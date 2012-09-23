Форма поиска по сайту

23 сентября 2012, 11:48

В Москве пьяный водитель укусил дорожного инспектора

Фото: ИТАР-ТАСС

Восемнадцатилетний автомобилист, остановленный на улице Маршала Тухачевского, во время проверки документов укусил сотрудника ГИБДД. После задержания выяснилось, что молодой житель столицы управлял "Москвичом" в нетрезвом виде и без водительского удостоверения.

Нарушителя доставили в отделение полиции района Хорошево-Мневники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Добавим, что за минувшие сутки на столичных дорогах задержали более 130 нетрезвых автомобилистов, 60 из которых отказались проходить тест на наличие алкоголя в крови. По вине пьяных водителей произошло три дорожных аварии.

