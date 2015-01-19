Госавтоинспекция опубликует список "серых" автошкол

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Госавтоинспекция будет сообщать об автошколах, чья работа не получила одобрения. Информацию опубликуют на информационно-справочном ресурсе по автошколам.

Теперь на информационно-справочном ресурсе по автошколам можно не только найти перечень учебных заведений, которые прошли лицензию, но и автошколы, которым отказано в выдаче заключения о соответствии требованиям. Также можно узнать, заявки каких автошкол сейчас находятся на рассмотрении.

Новые функции помогут проинформировать граждан обо всех автошколах, чтобы избежать поступления в недобросовестные организации. Абитуриенты смогут составить более четкое представление о школах и выбрать наиболее привлекательную из них.

Напомним, в августе были утверждены новые программы профессиональной подготовки для получения 16 категорий и подкатегорий водительских прав. Перечень предметов разделился на три цикла: базовый, специальный и профессиональный. Кроме того, увеличилось время обучения водителей.

Заявление об экзаменах и выдаче прав разрешили подавать через портал госуслуг. Экзамены - теоретический и два практических - теперь можно пройти в любых отделениях ГИБДД вне зависимости от прописки. Согласно новым правилам, оценка, полученная на теоретическом экзамене, действует не три, а шесть месяцев.

Как изменились правила подготовки водителей в автошколах

27 октября 2014 года Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому автошколы должны иметь лицензию, свой автопарк и современные машины. Обучать они должны по программам, разработанным Минобрнауки.

На сайте ГИБДД регулярно выкладывают адреса и контакты тех учебных заведений, которые соответствуют всем установленным стандартам. Полный список можно посмотреть в специальном сервисе столичной автоинспекции.

Ученики "серых" автошкол (образовательных организаций, которые не прошли проверку ГИБДД) могут лишиться водительских прав.