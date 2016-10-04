Пьяные водители в России будут проходить "тест на идиота"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Дополнительное "медицинское сопровождение" для пьяных водителей может быть введено в России. Аналогичное обследование в Германии называется Medizinisch-Psychologische Untersuchung, или в просторечье Idiotentest, "тест на идиота".

По словам замначальника ГИБДД МВД РФ Владимира Кузина, нововведение коснется, в первую очередь, водителей, которые неоднократно попадались за рулем в пьяном виде.

"Если он неоднократно совершает нарушения в состоянии опьянения, то его нужно контролировать. То есть с ним должен проводить беседы врач-психиатр, врач-нарколог и другие специалисты", – цитируют Кузина РИА Новости.

В Германии "тест на идиота" предлагается пройти водителю, набравшему определенное количество баллов за нарушения. В российском варианте предлагается исходить из числа совершенных правонарушений, например, три и более нарушения из списка, определенного законодателем.

Что касается иных участников дорожного движения, которые могут быть подвергнуты этой процедуре, пока есть только некие предложения, которые, по словам замглавы ГИБДД, следует внимательно изучить и вынести на широкое обсуждение.