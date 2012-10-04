Михаэль Шумахер заявил о завершении карьеры в "Формуле-1"

Легендарный пилот Михаэль Шумахер объявил сегодня, что завершает карьеру автогонщика. Семикратный чемпион мира устал

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1", легендарный "Красный барон", Михаэль Шумахер по окончании сезона завершит карьеру.

Знаменитый пилот заявил об этом в эфире телеканала Би-би-си. В настоящее время Шумахер выступает за "Мерседес".

"Я еще в состоянии сражаться с лучшими из лучших, но в какой-то момент надо будет попрощаться, - сказал Шумахер, который планировал продолжить карьеру в другой команде. - В течение прошлого месяца я не был уверен, что у меня остались мотивация и силы, необходимые для продолжения профессиональной карьеры".

В следующем сезоне место Шумахера в "Мерседесе" займет известный британский гонщик Льюис Хэмилтон, сообщает ИТАР-ТАСС.