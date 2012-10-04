Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2012, 19:44

Спорт

Михаэль Шумахер заявил о завершении карьеры в "Формуле-1"

Легендарный пилот Михаэль Шумахер объявил сегодня, что завершает карьеру автогонщика. Семикратный чемпион мира устал

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1", легендарный "Красный барон", Михаэль Шумахер по окончании сезона завершит карьеру.

Знаменитый пилот заявил об этом в эфире телеканала Би-би-си. В настоящее время Шумахер выступает за "Мерседес".

"Я еще в состоянии сражаться с лучшими из лучших, но в какой-то момент надо будет попрощаться, - сказал Шумахер, который планировал продолжить карьеру в другой команде. - В течение прошлого месяца я не был уверен, что у меня остались мотивация и силы, необходимые для продолжения профессиональной карьеры".

В следующем сезоне место Шумахера в "Мерседесе" займет известный британский гонщик Льюис Хэмилтон, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Красный барон"

Шумахер начал карьеру в 1991 году. Первой командой немца в "Формуле-1" был скромный Jaguar-Ford. Но спустя всего лишь одну гонку талантливого пилота заметили в "Бенеттоне" и пригласили в более сильную "конюшню".

Михаэль Шумахер. Фото: ИТАР-ТАСС

Спустя три года выступлений за Benetton, Шумахер выиграл свой первый чемпионат. Он на одно очко опередил Дэймона Хилла. Спустя год Михаэлю удалось отстоять свой титул.

В 1996 году Шумахер подписал контракт с Ferrari. Годы, проведенные в итальянской команды, стали самыми удачными в карьере Михаэля. Он пять раз поднимался на первую ступень пьедестала.

Шумахер - единственный гонщик, которому удалось семь раз выиграть чемпионат "Формулы-1". Он обошел по числу титулов не только легендарных Айртона Сенну и Алена Проста, но и Хуана Мануэля Фанхио, который пять раз становился триумфатором главного гоночной серии.

За красный цвет болида и непобедимость Шумахер получил прозвище "Красный барон".

В 2006 году Шумахер объявил о завершении карьеры, но спустя три года вернулся в "Формулу-1".

Формула-1

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика