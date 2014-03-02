Поворот на гоночной трассе в Бахрейне назовут в честь Шумахера

В честь Шумахера поворот на гоночной трассе в Бахрейне

Имя легендарного пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера будет увековечено: в его честь собираются назвать один из поворотов на гоночной трассе в Бахрейне. Решение присвоить виражу имя Шумахера приурочили к десятилетию трассы, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, ранее стало известно, что врачи не уверены в возможности полного восстановления культового автогонщика после перенесенной им травмы. Шумахера до сих пор не могут вывести из искусственной комы, в которую он был введен более полутора месяцев назад.

29 декабря пилот получил тяжелую травму, когда катался на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. По предварительной информации, спортсмен упал на спуске и ударился головой о скалу, а спустя день впал в кому. От гибели Шумахера спас шлем, который раскололся от удара. Сначала семикратного чемпиона "Формулы-1" доставили в госпиталь в Мутье недалеко от места падения, а затем перевели в больницу в Гренобле.

В гонках "Формула‑1" Шумахер дебютировал в августе 1991 года на Гран‑при Бельгии, а на следующий год завоевал свой первый Гран‑при. Первый титул чемпиона мира Шумахер получил в 1994 году.