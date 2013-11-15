Facebook помогает собирать деньги для пострадавших на Филиппинах

Фото: ИТАР-ТАСС

Любой пользователь социальной сети Facebook теперь может пожертвовать деньги для пострадавших от тайфуна "Хайян" на Филиппинах.

"Пожертвуйте сейчас для оказания чрезвычайной помощи на Филиппинах. Отправьте 300 рублей на поддержку международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца для помощи пострадавшим от тайфуна. Вся сумма этого пожертвования будет переведена на счет всемирной сети Красного Креста и Красного Полумесяца", - так говорится во всплывающем сообщении международной соцсети.

Сообщение о помощи на Facebook. Фото: M24.ru

Данная просьба появляется при заходе на Facebook в отдельном окне сверху страницы, там же есть и специальная кнопка, нажав которую, можно осуществить перевод денег на счет Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Напомним, тайфун "Хайян" (также известный как "Иоланда") обрушился на Филиппины в конце прошлой недели. Согласно последним данным, жертвами тайфуна стали более 2,3 тысячи человек, свыше 4 тысяч получили убежище в эвакуационных центрах ООН.