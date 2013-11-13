Россиянам рекомендуют не ездить на пострадавшие от тайфуна Филиппины

Фото: ИТАР-ТАСС

МИД России рекомендует соотечественникам отказаться от поездок на Филиппины. В государстве в Юго-Восточной Азии из-за тропического тайфуна "Хайян" объявлен режим национального бедствия.

Тайфун "Хайян" (также известный как "Йоланда") обрушился на Филиппины в конце прошлой недели. Его жертвами стали тысячи человек. На китайском острове Хайнань, который так же, как и Филиппины, омывается водами Южно-Китайского моря, из-за тайфуна закрыты аэропорты.

"Застигнутыми стихией в разных частях страны: столица Манила, острова Палаван, Себу, Боракай и другие - оказались российские туристы, которые в результате нарушения транспортного сообщения испытывают трудности с возвращением на Родину. Принимаются меры по оказанию содействия нашим соотечественникам/ В этих условиях МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации временно воздержаться от посещения Филиппин", - говорится в опубликованном в среду сообщении.