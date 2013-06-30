На Филевской линии метро произошла авария

Фото: ИТАР-ТАСС
На Филевской линии Московского метрополитена в воскресенье прервалось движение поездов. Из-за прошедшей грозы на открытом участке "подземки" на пути рухнуло дерево.
ЧП произошло около 17.00 на перегоне между станциями "Филевская" и "Багратионовская". Дерево упало в результате сильного порыва ветра. В настоящий момент сбой в работе метро устраняется.
Между "Кунцевской" и "Багратионовской" пустили компенсирующие автобусы, сообщает департамент транспорта столицы.
По последним данным, движение поездов восстановлено.
Отметим, что гроза началась в Москве около 16.00. Между тем температура воздуха существенно не понизилась.
На воскресенье, 30 июня, синоптики прогнозируют 26-28 градусов выше нуля, по области - 24-29. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
