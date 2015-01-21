В Facebook появится кнопка для ложных новостей

"Утро": Пользователи Facebook смогут отмечать "фейковые" новости

В социальной сети Facebook появится возможность отмечать "фейковые" новости, передает телеканал "Москва 24".

Для отметки заведомо ложных постов появится специальная кнопка. Такие сообщения будут реже появляться в ленте новостей, а на распространителей обратят внимание модераторы.

Добавим, что, по данным агентства Reuters, треть жителей США (около 100 миллионов человек) узнают новости благодаря соцсети.

Ранее сообщалось, что Facebook запустил сервис для поиска пропавших детей. Пользователи сети в США будут получать оповещения на смартфон, когда будут находиться в районе, где пропал ребенок.