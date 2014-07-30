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30 июля 2014, 13:14

Замглавы УФСКН: "Более 70% столичных наркопреступников - безработные"

ФСКН наркотики

Фото: ИТАР-ТАСС

В первом полугодии 2014 года в столице было зарегистрировано почти 1,5 тысячи наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 человек, большинство из которых находились в возрасте 18-39 лет, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника УФСКН по Москве Юрий Девяткин.

Он отметил, что 70,7% процентов привлеченных к ответственности нигде не работали, свыше 34,7% ранее совершали преступления, пишет Агентство "Москва".

Лидером среди изъятых в столице психотропных средств в 2014 году стал героин, он составляет 77,3% от общего количества обнаруженных наркотиков. Амфетамин от общего количества изъятых наркотиков составляет 10,6%, гашиш - 4,8%, марихуана - 2,8%. По словам Девяткина, большая часть преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, осуществляется пересылкой веществ с использованием почтовой связи - 79,7%. "В первом полугодии текущего года управлением зарегистрировано 45 преступлений связанных с контрабандой наркотиков, что в два раза больше чем в аналогичном периоде прошлого года (22 правонарушения)", - заявил он.

Девяткин также добавил, что по данным столичного департамента здравоохранения, в 2014 году на учете по употреблению наркотиков в Москве состояло 40,7 тысячи человек.

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"Эта цифра на 9,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, на 36,7% увеличилось число лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания" установленным впервые в жизни - с 1,1 до 1,5 тысячи человек. Количество несовершеннолетних потребителей наркотиков возросло на 34,8% и составило 693 человека (в 1-м полугодии 2013 года - 514 человек)", - сообщил Девяткин.

Кроме того, на 13% увеличился показатель смертности от передозировки наркотиков.

В текущем году сотрудники столичного управления ФСКН провели 5,6 тысячи мероприятий по профилактики наркозависимости. Кроме того, с началом периода летних каникул управлением проводится профилактика в детских городских и выездных лагерях. В частности, в июне было проведено более 135 антинаркотических мероприятий, заключил Девяткин.

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