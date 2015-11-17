За сведения о причастных к теракту на борту А321 заплатят 50 млн долларов

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

ФСБ объявила награду в 50 миллионов долларов за сведения о террористах, причастных к взрыву на борту российского самолета, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Федеральная служба безопасности обращается к российской и международной общественности за содействием в установлении террористов. За предоставление сведений, способствующих задержанию преступников, будет выплачено вознаграждение в размере 50 миллионов долларов США", – рассказали в ведомстве.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что самолет "Когалымавиа" упал в результате взрыва на борту – эксперты нашли соответствующие следы на обломках борта.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

8 ноября Владимир Путин подписал указ о временном запрете перелетов из России в Египет.