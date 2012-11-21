Больше половины преступлений в столице совершают приезжие

Фото: ИТАР-ТАСС

Свыше 51% преступлений в столице совершают не жители Москвы, а приезжие. При этом количество правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, снизилось. Об этом пресс-конференции заявил руководитель департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

"Усилия правоохранительных органов и правительства по пресечению преступности в данной сфере деятельности дали очень серьезный результат. Удалось добиться снижения больше чем на 30% преступлений, совершаемых иногородними лицами", – заявил руководитель департамента.

По его словам, чуть больше 51% преступлений в столице совершают не москвичи.

"Двадцать процентов от этого количества совершают иностранные граждане, не москвичи и не россияне", – подчеркнул Майоров.

Также руководитель департамента отметил, что в рамках реализации программы "Безопасный город" ужесточат требования по приему мигрантов на работу. Федеральной миграционной службе поручили создать банк данных по учету иностранных граждан, пребывающих в город. Также мигрантов обяжут проходить дактилоскопию, а не только регистрироваться по месту пребывания. А компании обяжут оплачивать мед карту своих иностранных работников.