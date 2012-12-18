Форма поиска по сайту

18 декабря 2012, 09:55

Общество

Загранпаспорта с отпечатками пальцев начнут выдавать с июля 2013 года

Дополнительная защита на страницах документа появится с 1 июля следующего года. Первыми обладателями уникальных паспортов станут жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Отпечатки пальцев выезжающих за рубеж будут занесены в чип биометрического загранпаспорта. До сих пор биометрический паспорт отличался от обычного лишь одним показателем - наличием трехмерного фото.

Документы нового образца оформляются чуть дольше и стоят немного дороже старых, но зато действуют в два раза больше - в течение 10 лет.

ФМС загранпаспорт отпечатки пальцев

