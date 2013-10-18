Форма поиска по сайту

18 октября 2013, 19:10

Общество

Новый центр содержания мигрантов откроют в Москве до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый центр содержания иностранных граждан, рассчитанный на 2 тысячи мест, будет открыт в столице до конца текущего года. На настоящий момент в городе работает только одно подобное заведение, способное вместить всего 400 человек.

Предполагается, что дополнительный центр откроется в декабре, сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на Федеральную миграционную службу России.

Напомним, что с инициативой создания центра, способного вместить 2 тысячи мигрантов-постояльцев, выступила во вторник, 15 октября, на совещании в Мосгордуме глава Управления федеральной миграционной службы по Москве Ольга Кириллова. Она заявила, что действующего учреждения, рассчитанного всего на 400 мест, для столицы уже не достаточно.

По мнению главы столичного УФМС, именно недостаточное количество мест в действующем центре является основной причиной того, что с мигрантами не работают так, как положено по российскому законодательству.

