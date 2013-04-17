Анкету для загранпаспорта на 5 лет теперь не надо заверять на работе

Для оформления загранпаспорта не понадобится заверение на работе

Тем, кто хочет получить загранпаспорт старого образца - со сроком действия пять лет - теперь не нужно заверять анкету у работодателя. Скоро новые бланки анкет появятся в отделениях ФМС. В ближайшее время такие же правила планируется утвердить и для новых загранпаспортов, сообщает телеканал "Москва 24".

Процесс оформления загранпаспорта старого образца на пять лет упростили еще и тем, что теперь не надо предоставлять оригинал или копию трудовой книжки. Кроме того, в заявлении не потребуют указывать цель оформления паспорта. Однако сведения о местах работы в анкете все-таки придется написать.

Чтобы уместить в одном документе все прошлые места работы, а также измененные имена и фамилии, у обновленных анкет появится специальное приложение, отмечает "Российская газета".

Биометрические паспорта нового образца также станет получить проще. Для этого необходимо будет предоставить в отделение ФМС или на сайт госуслуг всего несколько документов: общероссийский паспорт, заполненную анкету, военный билет мужчинам, две черно-белые фотографии и банковскую квитанцию с оплаченной госпошлиной. При этом сроки оформления и размер пошлины остаются прежними.