ФИФА попросила Россию сократить число городов-участников ЧМ по футболу

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ФИФА рекомендует России сократить количество городов-участников чемпионата мира по футболу до девяти. Соответствующие рекомендации получил министр спорта России Виталий Мутко, сообщает ИТАР-ТАСС.

Окончательное решение будет принято исходя из информации о подготовке каждой из арен к чемпионату мира по футболу.

В настоящее время почти все стадионы, на которых пройдут матчи мундиаля, строятся. Исключением являются лишь "Казань-Арена" и стадион "Спартака". Последний, правда, еще не открыт, но строительные работы на нем уже завершены. Стадион "Урала" в Екатеринбурге ожидает реконструкция, "Лужники" уже "перестраиваются". Остальные стадионы еще только предстоит возвести.

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Мутко подчеркнул, что на данный момент концепция проведения чемпионата мира в 11 городах пока не изменилась. На этой неделе города-участники чемпионата мира посетит делегация ФИФА.

Напомним, мундиаль пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. В Москве матчи первенства планеты примут стадионы "Лужники" и "Спартак".