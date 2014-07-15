Жан-Клод Юнкер утвержден в должности главы Еврокомиссии

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15 июля Жан-Клод Юнкер, несмотря на серьезную оппозицию со стороны Великобритании, большинством голосов был утвержден в роли главы Еврокомиссии, сообщило во вторник британское издание ВВС.

Жан-Клод Юнкер набрал 422 голоса из 729 в тайном голосовании. Для утверждения в роли главы Юнкеру были необходимы 376 голосов. По итогам голосования против люксембургского премьера было отдано 250 голосов, еще 47 человек воздержались. Также было выявлено 10 испорченных бюллетеней.

В своем выступлении перед членами Европарламента он пообещал, что комиссия будет политическим органом, а не только гражданской организацией. Свою речь Юнкер начал на французском языке, далее перешел на немецкий, а завершил свое выступление на английском, охватив таким образом все три официальных рабочих языка Евросоюза.

Когда он высказал мысль о том, что евро защищает Европу, поскольку старая денежная европейская система лишь усугубляла инфляцию и способствовала росту напряжения между европейскими странами, в зале раздались аплодисменты.

Также он затронул тему реиндустриализации, основной целью которой является возврат промышленного производства в Европу. Такой шаг может решить проблему безработицы, стимулировать экономический рост и поднять конкурентоспособность ЕС. Детальный план реиндустриализации Юнкер пообещал представить в феврале 2015 года. План будет рассчитан на три года, инвестиции в программу составят 300 миллиардов евро.

Напомним, что Юнкер стал кандидатом на пост главы Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии. За его кандидатуру выступили 26 глав государств ЕС, и только премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, а также глава кабинета Венгрии Виктор Орбан были против.