Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2013, 17:55

Спорт

Евгений Плющенко пропустит московский этап Гран-при

Фото: ИТАР-ТАСС

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не примет участие в московском этапе Гран-при. Об этом рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.

По словам тренера, Плющенко сейчас нет необходимости как можно скорее набрать форму. Поэтому и было принято решение не приезжать на московский этап, сказал Мишин в интервью "Советскому спорту".

При этом из-за отказа выступить в Москве Плющенко не сможет участвовать в соревнованиях до завершения серии Гран-при в декабре 2013 года.

Ссылки по теме


"Мы подберем себе еще один спокойный турнир, наподобие рижского, после чего выступим на чемпионате России и чемпионате Европы", - отметил Мишин.

Напомним, что 8 ноября Евгений Плющенко стал победителем турнира в Риге.

Евгений Плющенко

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика