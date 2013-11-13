Евгений Плющенко пропустит московский этап Гран-при

Фото: ИТАР-ТАСС

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не примет участие в московском этапе Гран-при. Об этом рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.

По словам тренера, Плющенко сейчас нет необходимости как можно скорее набрать форму. Поэтому и было принято решение не приезжать на московский этап, сказал Мишин в интервью "Советскому спорту".

При этом из-за отказа выступить в Москве Плющенко не сможет участвовать в соревнованиях до завершения серии Гран-при в декабре 2013 года.

"Мы подберем себе еще один спокойный турнир, наподобие рижского, после чего выступим на чемпионате России и чемпионате Европы", - отметил Мишин.

Напомним, что 8 ноября Евгений Плющенко стал победителем турнира в Риге.