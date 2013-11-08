Форма поиска по сайту

08 ноября 2013, 12:18

Спорт

Фигурист Плющенко выиграл короткую программу на турнире в Латвии

Российский фигурист Евгений Плющенко выиграл короткую программу на международном турнире в Латвии. Это первое выступление спортсмена после серьезной травмы.

По результатам короткой программы Плющенко обошел своего соотечественника Сергея Петрова и француза Жана Буша, сообщает телеканал "Москва 24".

Олимпийский чемпион Турина признался, что удачное выступление в Латвии стало для него сюрпризов, поскольку он "выступал на уколах". Перед стартами спортсмену сделали инъекции анестетика.

Напомним, что Плющенко получил травму во время выступления на чемпионате Европы в Загребе 25 января. Фигурист снялся с турнира. За минувший год он перенес уже две операции - сначала на колене, а в конце года спортсмену сделали операцию по поводу межпозвоночной грыжи.

31 января спортсмен перенес операцию по установке межпозвоночного диска.

Евгений Плющенко

