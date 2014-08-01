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Спорт

01 августа 2014, 17:17

Плющенко впервые после операции исполнил прыжок в четыре оборота

Евгений Плющенко

Фото: ИТАР-ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, исполнив на тренировке перед шоу в Китае тулуп в четыре оборота, выложил видеозапись этого прыжка в Instagram и заявил, что это был первый четверной прыжок в его исполнении после операции.

"Впервые зацепил после операции четверной тулуп, дела идут на поправку", - написал Плющенко в комментарии к видеоролику, в котором он с трудом выезжает после прыжка в четыре оборота.

Также фигурист выложил ролик с записью чистого исполнения тройного акселя.

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Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Сочи Плющенко выиграл золотую медаль в командных соревнованиях. Однако с личных соревнований фигурист снялся перед самым стартом, сославшись на боли в спине. 3 марта двукратный олимпийский чемпион перенес операцию на позвоночнике, а уже спустя неделю был выписан из израильской больницы.

По словам спортсмена, из его позвоночника врачи извлекли четыре шурупа, межпозвоночный диск сросся, и боли в спине Плющенко больше не беспокоят.

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