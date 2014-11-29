Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября 2014, 17:57

Культура

В "Экспоцентре" рабочий упал с трехметровой высоты

Фото: ТАСС

В столичном выставочном комплексе "Экспоцентр" монтажник упал с большой высоты, он госпитализирован с множественными переломами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во время подготовки к предстоящей выставке.

"Монтировали сцену. Стоявший на стремянке рабочий попытался спуститься, но не удержался и упал с высоты около трех метров", - рассказал собеседник агентства.

Ссылки по теме


С множественными переломами ребер пострадавшего доставили в Боткинскую больницу.

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт госпитализации рабочего.

Напомним, в октябре трое рабочих получили травмы в результате падения строительной люльки на улице Платовской.

Экспоцентр рабочие госпитализация падения с высоты чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика