Российские власти намерены восстановить авиасообщение с Египтом

Россия до конца года начнет работу по возобновлению авиасообщения с Египтом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал министр транспорта России Максим Соколов.

"Еще до Нового года мы уже начнем совместную работу. Но она непростая и очень ответственная", – заявил Соколов.

По его словам, российские власти нацелены на скорейшее возобновление полетов в Египет. Для того, чтобы принять такое решение, необходимо, по мнению Соколова, убедиться в том, что египетская сторона соблюдает все требования безопасности.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

Крушение Airbus A321 объявили террористическим актом. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки – бомба сработала во время полета. Руководитель ведомства отметил, что сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте.

Владимир Путин уже причислил катастрофу к наиболее кровавым преступлениям и пообещал, что спецслужбы "найдут виновников теракта в любой точке мира и покарают".

О том, что на борту самолета сработала бомба, заявляли и американские следователи. Эксперты полагают, что устройство могли заложить близ линии подачи топлива самолета. Мощность была рассчитана на то, чтобы после взрыва загорелось горючее.