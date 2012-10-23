"Химки" обыграли "Донецк" в матче Единой лиги ВТБ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Химках состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором местная команда принимала "Донецк". Победу во встрече одержали подмосковные баскетболисты - 72:58.

Судьба матча была практически решена во второй четверти, когда химчане просто разгромили противника со счетом 25:4, что позволили им уйти на перерыв с преимуществом в 26 очков, сообщает "Р-Спорт".

Во второй половине поединка украинские баскетболисты сумели сократить отставание до 14 очков, но на большее их не хватило. 72:58 - победа "Химок".

Самым результативным игроком матча стал игрок "Химок" Виталий Фридзон, набравший 16 очков.

"Химки" занимают первое место в группе А с тремя победами в трех встречах. Следующую игру химчане проведут 29 октября в Санкт-Петербурге с местным "Спартаком".