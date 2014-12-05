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Общество

05 декабря 2014, 12:01

Больше миллиона человек записались к врачу через ЕМИАС

ЕМИАС новые технологии мониторинг медицина

Фото: M24.ru / Александр Авилов

Через Единую медицинскую информационную систему (ЕМИАС), созданную в 2011 году, на прием к врачам записалось больше миллиона человек. За прошедший месяц количество записей в день увеличилось на 40%.

Упрощенная запись к врачам столичных поликлиник появилась на сайте emias.info год назад. И если тогда ежедневно приходила сотня заявок, то сегодня на прием записывается более семи тысяч человек каждый день.

Для того, чтобы записаться на прием к врачу, а также отменить или перенести визит, понадобится не более двух минут.

Записываемся на прием к врачу

Сначала нужно зайти на официальный сайт Единой медицинской информационно-аналитической системы emias.info. Сделать это можно с любого устройства, имеющего выход в интернет.

Там необходимо ввести номер вашего полиса и дату рождения.

Затем вы выбираете медицинское учреждение и одного из 19 врачей основной специальности. Чтобы попасть к врачу узкого профиля, нужно получить направление от терапевта.

Выбираете удобную для вас дату и время и проверяете данные.


Помимо этого, записаться на прием к врачу можно дистанционно на московском портале госуслуг pgu.mos.ru, на сайтах Mail.ru, Vitaportal, Medihost, по телефону Общегородской службы записи и через мобильное приложение.
А также записаться на прием можно через информационный киоск и регистратуру.

Как записаться к врачу через ЕМИАС

Напомним, Единая медицинская информационная система объединяет порядка 650 учреждений, в том числе 400 поликлиник.

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ЕМИАС позволяет городским властям отслеживать доступность и востребованность врачей и медучреждений в Москве. Это помогает в случае необходимости перераспределять ресурсы. За статистикой, представленной системой, постоянно наблюдают не только представители департамента здравоохранения Москвы, но и лично мэр столицы.

Отметим также, в будущем году у Центра мониторинга ЕМИАС появятся новые возможности: в частности, она позволит городским властям отслеживать динамику льготного обеспечения лекарствами, а также показывать городскому руководству ход диспансеризации и доступность высокотехнологичной медпомощи в поликлиниках и больницах.

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