Школьники сдадут пробный ЕГЭ по китайскому языку 20 октября

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Российские школьники смогут сдать пробный ЕГЭ по китайскому языку 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Апробация пройдет в 17 субъектах РФ, где преподается китайский язык, в ней примут участие 3 тысячи школьников. В число этих регионов также вошли Москва и Санкт-Петербург.

По словам Анзора Музаева, пробный экзамен поможет выявить организационные и технологические проблемы при проведении этого ЕГЭ.

Он уточнил, что сейчас китайский язык изучают более 4 тысяч российских школьников, обучающихся в 7-11 классах. Язык преподается в 60 школах. В Москве есть 14 таких школ, две из них - с углубленным профилем, в остальных занятия проводят дополнительно.

На данный момент ЕГЭ по иностранным языкам проводится по английскому, французскому, испанскому и немецкому.

Сейчас выпускники сдают иностранный язык по желанию, если это необходимо для поступления в выбранный вуз.

Как сообщил ранее министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, ЕГЭ по иностранному языку сделают обязательным в 2022 году.