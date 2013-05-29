60 школьников не получат аттестат за размещение ответов ЕГЭ в Сети

Материалы ЕГЭ по трем предметам вновь попали в Интернет

Около 60 школьников не получат в этом году аттестаты из-за того, что они выложили 27 мая тесты ЕГЭ в Интернет. По каждому из нарушителей были направлены запросы в государственные экзаменационные комиссии.

О соответствующих мерах сообщила пресс-служба Рособрнадзора. В ведомстве отмечают, что нарушения проведения процедуры ЕГЭ невозможны без "попустительства организаторов в аудитории" и призывают региональные органы образования усилить контроль за проведением экзамена.

Организаторам, которые допустят нарушения при проведении экзамена, грозит административное наказание.

В ведомстве отметили, что будут развивать сотрудничество с социальными сетями, где наиболее часто публикуются ответы на ЕГЭ, а также тестовые задания.

Данные статистики не подтверждают информацию о "массовом списывании" во время ЕГЭ, считают в Рособрнадзоре.

Напомним, 27 мая, в день проведения ЕГЭ по русскому языку, в социальной сети "ВКонтакте" начали появляться публикации ответов на экзамен. В результате администрация социальной сети заблокировала более 70 таких сообществ.

Результаты школьников, которые опубликовали ответы на ЕГЭ и варианты тестов, были аннулированы. Министр образования Дмитрий Ливанов сообщил, что намерен обратиться в полицию по факту публикации ответов на экзамены в Интернете. Более того, в ведомстве намерены изменить процедуру проведения ЕГЭ, чтобы исключить возможность попадания ответов в Интернет.