Видеозаписи со сдачи ЕГЭ будут хранить на протяжении трех месяцев

Фото: ИТАР-ТАСС

Видеозаписи со сдачи единого госэкзамена теперь будет храниться на протяжении трех месяцев, сообщил в среду, 29 января, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, обязательное требование к наличию системы видеонаблюдения в каждой экзаменационной аудитории уже закреплено в нормативной базе. Кроме того, в скором времени будет создан специальный портал, на котором будет размещена карта со всеми пунктами проведения экзамена.

"Будет установлен таймер, во сколько по времени начинался экзамен. Запись можно будет прокручивать", цитирует РИА Новости слова главы Рособрнадзора.

Сергей Кравцов добавил, что доступ к этому сайту будут иметь федеральные инспектора, федеральные общественные наблюдатели и наблюдатели из субъектов России.

Стоит отметить, что ранее министр образования и науки Дмитрий Ливанов сообщал, что оборудование, которое использовалось для проведения трансляций с избирательных участков во время выборов президента России, будет передано в ведение Минобрнауки для оснащения пунктов сдачи ЕГЭ в регионах.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ начнется 26 мая 2014 года и завершится 11 июня. С ноября 2013 года Рособрнадзор уже открыл банк заданий ЕГЭ, чтобы выпускники смогли основательно подготовиться к госэкзамену.