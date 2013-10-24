ЕГЭ по иностранным языкам можно будет сдавать устно

Фото: ИТРА-ТАСС

Столичные школьники могут сдавать устный ЕГЭ по иностранным языкам. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, пока такая форма сдачи является экспериментом и проводится в 80 регионах России, в том числе в Москве.

Как отметил Кравцов, если эксперимент пройдет успешно, то в 2015 году устный экзамен можно будет использовать в штатном режиме. Пока же ЕГЭ по иностранному языку принимается только письменно.

Еще одним новшеством 2015 года может стать компьютерная форма сдачи единого государственного экзамена по информатике. Вполне возможно, что будет отменен один из критериев работы губернаторов - средний балл ЕГЭ по региону, сообщает агентство "Интерфакс".