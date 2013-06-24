Рособрнадзор проверит высокобалльные ЕГЭ

Фото: ИТАР-ТАСС

Рособрнадзор перепроверит высокобалльные работы ЕГЭ из тех регионов, где результаты существенно превышают общероссийские показатели.

Как говорится на сайте ведомства, среди выявленных нарушений − завышение оценки на 1- 4 и более баллов, оценка несуществующего задания, наличие записей решения другим почерком, дословное совпадение фрагментов решения с текстом критериев оценивания, дословное цитирование опубликованного источника (в том числе, интернет-ресурса), совпадение текста решения с текстом решения в другой работе, выполнение одного или нескольких заданий другого варианта.

Планируется, что проверку пройдут 4000 высокобалльных и стобалльных работ.

Напомним, ЕГЭ этого года начался со скандала − в интернете появились ответы на задание по русскому языку. По просьбе Роскомнадзора был заблокирован доступ к этим данным на время экзамена. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил аннулировать результаты экзаменов тех, кто выложил ответы в интернет.

В Москве единого госэкзамена выгнали 122 ученика. Все их результаты были аннулированы и пересдать экзамен они смогут лишь в будущем году. Однако и.о. главы департамента образования Москвы Исаак Калина отметил, что в целом, москвичи написали ЕГЭ лучше среднего результата по стране.