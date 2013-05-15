"РГ": В 2013 году ЕГЭ будут сдавать 860 тысяч человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году ЕГЭ будут сдавать 860 тысяч человек. Из них 760 тысяч — выпускники этого года. Уже приготовлены 8 тысяч пунктов проведения госэкзамена.

Первым экзаменом будет русский язык, в следующий экзаменационный день школьники сдадут предмет по выбору, потом — математику и снова предмет по выбору.

Экзамены начнутся с 27 мая и продлятся до 19 июня, пишет сегодня "Российская газета".

Точное количество школьников, сдающих дополнительные предметы, пока не известно, но тенденция очевидна: чаще всего это обществознание, биология, физика, химия. В последнее время выпускники охотно сдают экзамены по иностранным языкам.

Досрочно ЕГЭ сдавали 2 тысячи 42 человека из 68 регионов России. Больше всего досрочников было в Москве, Омской, Челябинской, Воронежской областях и Санкт-Петербурге.

Помимо обязательного русского языка и математики выпускники в этом году досрочно сдавали обществознание (55%), биологию (38%), историю (17%) и физику (16%). При этом гораздо чаще, чем ранее, школьники выбирали английский язык, химию и историю.

Другие материалы "Российской газеты"