Сертификаты ЕГЭ хотят сделать бессрочными

Члены общественного совета при Минобрнауки предлагают сделать сертификат о сдаче ЕГЭ бессрочным и ужесточить процедуру собственных вступительных экзаменов в вузах.

"Сертификат о сдаче ЕГЭ, который получают ребята, должен стать бессрочным. На сегодня я не вижу причин в том, чтобы пересдавать, - заявил на заседании ОС заслуженный учитель России Евгений Ямбург. - Тысячи людей вздохнут свободно, если сертификат будет постоянного действия".

Сейчас сертификат действует до 31 декабря года, следующего за годом сдачи экзаменов, передает ИТАР-ТАСС.

То есть, к примеру, срок действия сертификата 2012 года истекает в декабре 2013-го, таким образом, документ может быть использован для поступления в вузы как 2012, так и в 2013 году. Если выпускник призывается в армию в год получения им сертификата ЕГЭ, то срок действия документа продлевается на один год после окончания службы.

Члены совета также высказались за то, чтобы ужесточить процедуру проведения собственных вступительных испытаний вузами, поскольку такая инициатива может иметь коррупционную составляющую.

В свою очередь, российский ученый Михаил Гельфанд высказался за то, чтобы поводить такие экзамены "в виде теста в областных центрах", тестовое задание может быть похоже на ЕГЭ, а материалы должны готовить сами университеты.

Также общественный совет единогласно поддержал инициативу Общественной палаты об отказе использовать показатели ЕГЭ при оценке работы региональных властей. "Пока будет такой критерий, как сдача ЕГЭ, будет социалистическое соревнование. Губернатор не может отвечать за результаты ЕГЭ, он отвечает за материально-техническое снабжение школ и за зарплату учителей", - подытожил Евгений Ямбург.