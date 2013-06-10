"Ъ-Власть": "Арабская весна" в Турции

M24.ru

Превентивная революция

Протестную волну, охватившую Турцию с конца мая, сравнивают то с "арабской весной", то с российскими акциями протеста конца 2011 — начала 2012 годов. Между тем при некоторой внешней схожести стамбульская площадь Таксим кардинально отличается как от каирской Тахрир, так и от московской Болотной. В Турции вышли бороться не с тем, что есть или только случилось, а против того, что может произойти.

Двигательная активность

Совсем скоро "Общероссийский народный фронт" приобретет юридический статус. Но о перспективах "Фронта" как реальной политической силы и будущей партии власти можно будет говорить лишь через два-три года, когда начнется серьезная подготовка к новым парламентским выборам.

Принцип деньгоёмкости

Любая новость, касающаяся науки и образования, оборачивается скандалом: Академия наук нежизнеспособна, диссертация — плагиат, ЕГЭ куплен на Дальнем Востоке. "Власть" решила разобраться, почему это случилось не в голодные 90-е, а когда государство стало накачивать отрасль деньгами.

Допускная система

14 июня в Иране пройдут президентские выборы. Эксперты предупреждают, что приход к власти нового президента приведет лишь к перегруппировке внутриполитических сил и укреплению позиций консервативных сторонников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Весенний спад

Прошло больше двух лет с начала так называемой арабской весны. За это время стало ясно, что экономические последствия политических изменений в арабских странах были очень значительными, а самое главное, еще далеко не все из них наступили.

Просто Ангола

В Венеции проходит 55-я биеннале современного искусства. Ее основной проект, созданный куратором Массимилиано Джони "Энциклопедический дворец", и выбор жюри этого года, признавшего лучшим павильон Анголы, убедили Марию Семендяеву, что простота сегодня в моде.

Другие статьи "Ъ-Власть".