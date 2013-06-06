Школьники сдают ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Фото: ИТАР-ТАСС

Старшеклассники 6 июня сдают ЕГЭ по физике и иностранным языкам. Экзамены в каждом городе начнутся в 10.00 по местному времени.

Сдавать ЕГЭ по физике в этом году будут около 230 тысяч человек, по иностранному языку – более 95,5 тысяч. Самым популярным языком традиционно стал английский – его выбрали 90 тысяч участников, немецкий будут сдавать 3,5 тысяч, французский — 1,8 тысяч и испанский — 268 человек.

Минимальное количество баллов для сдачи экзамена по физике составляет 36 баллов, по всем иностранным языкам — 20 баллов. При этом Рособрнадзор вновь обращает внимание участников ЕГЭ на необходимость соблюдения правил, по которым нельзя брать на экзамен мобильные телефоны или другие средствами беспроводной связи.

Напомним, ранее в интернете уже появились якобы правильные ответы на тесты по физике. По мнению специалистов, не стоит доверять сомнительным источникам и рассчитывать на свои силы. Если школьник не наберет нужное количество баллов, он может пересдать экзамен, а, попавшись на нарушении, этого уже нельзя будет сделать.