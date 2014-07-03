Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

03 июля 2014, 18:54

Система преподавания нуждается в пересмотре - Владимир Путин

ЕГЭ Владимир Путин русский язык власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Судя по результатам ЕГЭ-2014 по русскому языку, система преподавания нуждается в пересмотре, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"Результаты ЕГЭ по русскому языку в текущем году показали далеко не радужную картину. Все это вместе дает повод еще раз вернуться к программе преподавания русского языка, требованиям качества работы преподавателей", - отметил президент.

В 2014 году был снижен порог минимального количества баллов, необходимых для сдачи единого государственного экзамена: с 36 баллов до 24. Эти меры спасли 20% выпускников. Всего в этом году не справились с обязательными ЕГЭ по русскому и математике пять тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году: тогда с русским языком и математикой не справились более 6,5 тыс. человек.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать