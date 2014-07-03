Система преподавания нуждается в пересмотре - Владимир Путин

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Судя по результатам ЕГЭ-2014 по русскому языку, система преподавания нуждается в пересмотре, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"Результаты ЕГЭ по русскому языку в текущем году показали далеко не радужную картину. Все это вместе дает повод еще раз вернуться к программе преподавания русского языка, требованиям качества работы преподавателей", - отметил президент.

В 2014 году был снижен порог минимального количества баллов, необходимых для сдачи единого государственного экзамена: с 36 баллов до 24. Эти меры спасли 20% выпускников. Всего в этом году не справились с обязательными ЕГЭ по русскому и математике пять тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году: тогда с русским языком и математикой не справились более 6,5 тыс. человек.