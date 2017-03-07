Спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя" собрал 11 номинаций на премию Оливье

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Yui Mok

Постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя" стала рекордсменом по количеству номинаций на театральную премию Лоуренса Оливье в 2017 году, сообщает BBC News. Спектакль будет представлен в 11 категориях.

В частности, спектакль лондонского Палас-театра номинирован на премию в категориях "Лучшая новая постановка", "Лучший режиссер", "Лучший актер" и "Лучшая сценография". Режиссер спектакля Джош Тиффани поборется за звание лучшего режиссера с самим собой – он номинирован на премию также за постановку спектакля "Стеклянный зверинец" по Теннеси Уильямсу в Театре герцога Йоркского (Лондон).

Мюзикл "День сурка" театра "Олд Вик" поборется за премию в восьми номинациях. Спектакль "Иисус Христос – суперзвезда" (Парк Опенэйр-театр) фигурирует в шести категориях.

Предыдущим рекордсменом премии Оливье, набравшим 11 номинаций, в 2008 году стал американский мюзикл "Лак для волос" Марка Шеймана, основанный на одноименном фильме 1988 года. Он победил в четырех категориях, в том числе завоевав награду "Лучший новый мюзикл".

Пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" была написана автором поттерианы Джоан Роулинг и драматургом Джеком Торном. Действие пьесы разворачивается спустя 19 лет после событий, описанных в книге "Гарри Поттер и Дары смерти".

Премьера спектакля состоялась 30 июля 2016 года в лондонском Палас-театре. Режиссером-постановщиком выступил Джон Тиффани. Печатная версия пьесы поступила в продажу на следующий день, 31 июля.