Роулинг извинилась за убийство Северуса Снейпа

Фото: ТАСС/Dennis Van Tine

Британская писательница Джоан Роулинг извинилась за гибель Северуса Снейпа (Снегга) – персонажа серии книг о Гарри Поттере. Свое заявление она опубликовала в своем Twitter.

"Пожалуйста, не развязывайте войну из-за этого, но в этом году я хотела бы извинится за убийство (шепчет) Снейпа (бежит в укрытие)", – написала Роулинг.

OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)... Snape. *runs for cover* — J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 мая 2017 г.

[/html]У писательницы есть традиция отмечать 2 мая годовщину битвы за Хогвартс – магического сражения между сторонниками и противниками главного антагониста поттерианы, Темного Лорда Волан-де-Морта. В этот день Роулинг извиняется перед читателями за смерть того или иного персонажа.

В 2016 году она попросила прощения за то, что уничтожила Римуса Люпина, профессора школы волшебства Хогвартс и лучшего друга отца Гарри Поттера.

Северус Снейп (в одном из вариантов перевода серии книг на русский язык – Снегг) – один из самых противоречивый персонажей поттерианы, мастер зелий и преподаватель защиты от темных искусств. Он погибает в книге "Гарри Поттер и Дары Смерти". Роль Северуса Снейпа в экранизации поттерианы сыграл британский актер Алан Рикман (умер в 2016 году).

