Роулинг извинилась за убийство Северуса Снейпа

Фото: ТАСС/Dennis Van Tine
Британская писательница Джоан Роулинг извинилась за гибель Северуса Снейпа (Снегга) – персонажа серии книг о Гарри Поттере. Свое заявление она опубликовала в своем Twitter.
"Пожалуйста, не развязывайте войну из-за этого, но в этом году я хотела бы извинится за убийство (шепчет) Снейпа (бежит в укрытие)", – написала Роулинг.
OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)... Snape. *runs for cover*— J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 мая 2017 г.
[/html]У писательницы есть традиция отмечать 2 мая годовщину битвы за Хогвартс – магического сражения между сторонниками и противниками главного антагониста поттерианы, Темного Лорда Волан-де-Морта. В этот день Роулинг извиняется перед читателями за смерть того или иного персонажа.
В 2016 году она попросила прощения за то, что уничтожила Римуса Люпина, профессора школы волшебства Хогвартс и лучшего друга отца Гарри Поттера.